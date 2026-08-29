14 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Uyuşturucuyla yakalandı
29.08.2026 11:52
336 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 14 fişek, hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4 bin 700 ile yakalandı.
Kadıköy’de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.P., düzenlenen operasyonla yakalandı. Otomobili ve evindeki aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya satın alma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından hakkında toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P'nin Kozyatağı Mahallesi'nde bir otomobilde olduğunu belirledi.
Çalışmaların ardından yapılan operasyonla gözaltına alınan E.P.'nin otomobilinde 336 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 14 fişek, hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4 bin 700 lira ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 8,3 gram uyuşturucu, şarjör ve 35 fişek bulundu. Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da işlem yapılan E.P, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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