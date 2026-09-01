"Arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4 motosikletini ateşe verdi" iddiası

İstanbul Kadıköy ’de iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 06.50 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışan iki arkadaştan biri, olayın ardından diğerine ait motosikletleri ateşe verdi.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis, kundaklama iddiasına ilişkin inceleme başlattı.