Çöp tartışmasında kadını darbettiler, kardeşini bıçakladılar

Kağıthane’de çöp atmak için evinden çıkan Meltem G. (49), kendisine “Buraya çöp atamazsın.” diyen B.Ç. (14) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç., kadını darbederek burnunun kırılmasına neden oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan B.Ç.’nin yakını Ali B. (47) ise aynı sokağa gelerek Meltem G.’nin kardeşi Özgür G.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan Özgür G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 8 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çöpünü atmak için dışarı çıkan Meltem G. ile kendisine “Buraya çöp atamazsın.” diyen B.Ç. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç., Meltem G.’ye saldırarak darbetti.

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kadın için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meltem G., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, B.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

B.Ç.’nin yakını Ali B. de daha sonra aynı sokağa gelerek Meltem G.’nin kardeşi Özgür G. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ali B., Özgür G.’yi göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Özgür G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa el konuldu.

Elinden yaralanan Ali B. de tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede Ali B.’nin kasten yaralama, hırsızlık, otomobil hırsızlığı ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından 11 kaydı bulunduğu belirlendi.

11 SUÇ KAYDI OLAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltındaki B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali B.’nin emniyette ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.