Hareket halindeki araç alev alev yandı
15.11.2025 16:53
DHA
İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü, alevlerle yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı
Olay, Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı.
Sürücü aracını yol kenarına çekerek indi. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü başarılı olamadı. Araç alev alev yandı.
İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yalnıca maddi kayıp oluştu.
YASAL UYARI
KAĞITHANE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAĞITHANE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.