Hareket halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü, alevlerle yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı

İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yalnıca maddi kayıp oluştu.

YASAL UYARI

KAĞITHANE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAĞITHANE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.