Çakarlı araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı, rekor ceza yediler
01.09.2026 11:57
346 bin 784 lira ceza uygulandı.
Küçükçekmece’de polisin şüphe üzerine durdurduğu çakarlı araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü ve araç sahibine 346 bin 784 lira ceza uygulandı, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ile çakar ve siren tertibatı bulundu. Araç sürücüsü ve sahibine toplam 346 bin 784 lira idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos’ta Yarımburgaz Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, incelemede çakar ve siren tertibatı da tespit edildi. Sürücü ile araç sahibine toplam 346 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili T.Y.Ö., M.C.E. ve M.E. gözaltına alındı.
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