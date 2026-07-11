Küçükçekmece'de ev baskınında 81 fişek uyuşturucu ele geçirildi
11.07.2026 16:22
Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.
Küçükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 81 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen evde satışa hazır halde paketlenmiş 81 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Tevfikbey Mahallesi'ndeki bir evi takip altına aldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği arama izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.
Evde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 81 fişek uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 2 bin 400 lira nakit para bulundu
Operasyon kelepçelenerek gözaltına alınan 48 yaşındaki A.G., polisteki sorgusunun bitmesiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine yollandı.
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