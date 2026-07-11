Küçükçekmece'de ev baskınında 81 fişek uyuşturucu ele geçirildi

Evde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 81 fişek uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 2 bin 400 lira nakit para bulundu

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde Tevfikbey Mahallesi'ndeki bir evi takip altına aldı.

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