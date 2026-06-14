Korkunç kaza kask kamerasında. Çarpıştığı anda havaya uçtu, otomobil alev topuna döndü
14.06.2026 17:49
Maltepe Sahil Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Gece saat 02.00 sularında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Enes E. (25) yönetimindeki otomobil ile Efekan Y. (29) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Enes E. ile Efekan Y. ve yolcu olarak bulunan Furkan Ş. (27) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan Burak Can A. (25) ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
OTOMOBİL ALEV ALDI
Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alev alarak yanmaya başladığı görülüyor. Çevredeki sürücülerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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