Alkolün etkisiyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü

Kavakpınar Mahallesi Sonsuz Sokak üzerinde, saat 04.10 sıralarında meydana gelen olayda, iki yabancı uyruklu kişi arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Alkolün de etkisiyle hızla alevlenen tartışma, kısa sürede meydan muharebesine döndü. Sopalarla ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları gören mahalle sakinleri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulan kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan L.D. ve İ.B. isimli şahıslar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü oldukları tespit edilen şahısların tedavisi sürerken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.