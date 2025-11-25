İhbar üzerine uyuşturucu operasyonu: 71 kilo uyuşturucu yakalandı
25.11.2025 11:52
DHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir adrese ve araca düzenlenen operasyonda 71 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Pendik'te Narkotik suçlarla mücadele ekiplerine Pendik'te bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra dün zanlının evine baskın yaptı. Şüpheli E.O. gözaltına alınırken evinde ve aracında yapılan aramalarda 71 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
