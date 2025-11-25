İhbar üzerine uyuşturucu operasyonu: 71 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul Pendik'te Narkotik suçlarla mücadele ekiplerine Pendik'te bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra dün zanlının evine baskın yaptı. Şüpheli E.O. gözaltına alınırken evinde ve aracında yapılan aramalarda 71 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.