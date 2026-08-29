İstanbul'da silah sevkiyatına operasyon. 120 tabanca ele geçirildi
29.08.2026 15:22
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul'da yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 120 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri’nde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirilirken yapılan incelemede aracın, silahları taşıyan araca öncülük ettiği belirlendi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren aracı Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Düzenlenen operasyonda sürücü S.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
PENDIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. PENDIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.