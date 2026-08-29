İstanbul'da silah sevkiyatına operasyon. 120 tabanca ele geçirildi

Çalışmalarını sürdüren ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren aracı Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Düzenlenen operasyonda sürücü S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirilirken yapılan incelemede aracın, silahları taşıyan araca öncülük ettiği belirlendi.

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