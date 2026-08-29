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İstanbul'da silah sevkiyatına operasyon. 120 tabanca ele geçirildi

29.08.2026 15:22

İstanbul'da silah sevkiyatına operasyon. 120 tabanca ele geçirildi
IHA

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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İstanbul'da yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 120 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri’nde şüpheli bir aracı durdurdu. 

 

Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirilirken yapılan incelemede aracın, silahları taşıyan araca öncülük ettiği belirlendi. 

 

Çalışmalarını sürdüren ekipler, sevkiyatı gerçekleştiren aracı Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti. Düzenlenen operasyonda sürücü S.E. yakalanarak gözaltına alındı.

 

Araçta yapılan aramalarda 120 tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

 

 

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