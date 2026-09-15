Pendik'te iş yeri yangını
15.09.2026 08:58
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 07.25 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre dükkan içindeki alevler bir anda büyüyünce üst katlara sirayet etti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı.
Yanan iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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