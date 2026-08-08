Çalıştığı döviz bürosundan servet değerinde altın çaldı, tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli E.A.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak yakalnadı.Şüphelinin evinde ve yürütülen tahkikat kapsamında yapılan çalışmalarda ele geçirilen 500 gram altın iş yeri sahibine teslim edildi.

İstanbul Sancaktepe'de çalıştığı döviz bürosundan yaklaşık değeri 9 milyon lira olan 1,5 kilogram altını çalan şüpheli tutuklandı.

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