Dur ihtarına uymadı, kovalamaca sonunda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz saat 01.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bölgede, bir otomobilin park halindeki motosikletin sepetinden bazı paketleri aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine sürücü kaçmaya çalıştı. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında park halindeki araçlara ve polis araçlarına çarptı.

Ekiplerin üzerine aracını sürerek kaçışını sürdürmeye çalışan şüpheli, kısa süre sonra yakalandı.

Kimliği E.L. (26) olarak belirlenen şüphelinin üstünde, kullandığı otomobilde ve evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 6 gram marihuana ile hassas terazi ele geçirildi.

İncelemede tabancanın babası T.T.L.'ye (53) ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine T.T.L. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.L. ve T.T.L. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "kamu malına zarar verme" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldı.

İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.