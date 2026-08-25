İstanbul Şile Yolu'nda bir otomobil bariyerlere saplandı
25.08.2026 14:30
Aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Sancaktepe istikametinde kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Şile Yolu Ömerli mevkii Sancaktepe istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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