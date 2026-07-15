Sancaktepe'de ters yön kazası. 2'si ağır 5 yaralı
15.07.2026 08:38
Sancaktepe'de gece saatlerinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç ters yönde ilerlediği sırada sırayla 2 araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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