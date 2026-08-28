Hastane bahçesinde polise demir sopayla saldırmıştı. Sınır dışı edildi
28.08.2026 10:11
Son Güncelleme: 28.08.2026 10:15
Şüpheli sınır dışı edildi.
Sarıyer'de bir hastane bahçesinde konteyner üzerine çıkarak çevreye taş ve demir sopa atan Moldova uyruklu saldırgan, müdahale sırasında bir polisi başından yaraladı.
Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Seyrantepe'deki bir hastanede meydana geldi.
33 yaşındaki Moldova uyruklu Simon Y., atık konteynerinin üzerine çıkarak elindeki demir sopa ve taşları çevredekilere atmaya başladı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde etkisinde olabileceği yönündeki ihbar üzerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler hastaneye gitti.
İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE
Şüphelinin elindeki demir spolar nedeniyle polisin yaklaşamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye tazyikli suyla müdahalede bulunurken, polis memurları M.D ve A.A.K şahsı etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine çıktı.
POLİS BAŞINDAN YARALANDI
Bu sırada Simon Y., elindeki demir sopayla polis memuru M.D.'yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Müdahale sırasında ıslak zeminde ayağı kayarak düşen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Yaralanan polis memuru M.D. tedavi altına alınırken, şüpheliden şikayetçi oldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Simon Y. hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “ Kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Simon Y.'nin sınır dışı edilmek üzere Arnavutköy'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.
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