Tırın dorsesinde 376 kilo uyuşturucu ele geçirildi
01.08.2026 14:41
Narkotik köperklerinin de görev aldığı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Silivri'de düzenlenen operasyonda tır dorsesinde 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Silivri’de operasyon gerçekleştirildi.
Çekiciye bağlı bir tırın dorsesine yapılan baskında A.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Dorsede yapılan aramalarda 376 kilo 50 gram marihuana ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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