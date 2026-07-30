31 yıldır aranan hükümlü Şişli'de yakalandı

İstanbul'da hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüEngin Gölve, Şişli'de bir otoparkta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gölve'nin, 1995'te Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürüldüğü davanın hükümlüsü olduğu, ayrıca 2016'da Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davada da sanık olarak yargılandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ağustos 2023'ten bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Engin Gölve'nin Şişli'deki bir otoparka düzenli olarak gelip gittiğini belirledi.

Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan Gölve, otoparkta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki incelemede, Gölve'nin 23 Mayıs 1995'te Zincirlikuyu'da Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürüldüğü saldırı nedeniyle yargılandığı ve bu dosyadan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.

Ayrıca Gölve'nin, 18 Temmuz 2016'da Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları arasında yer aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü , adliyeye sevk edildi.