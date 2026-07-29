Evinde ölü bulundu, cep telefonundan not çıktı
29.07.2026 11:04
Ablası eve gelince kardeşini hareketsiz halde buldu.
Yaklaşık iki ay önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen gencin cep telefonunda bulunan not incelemeye alınırken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
Olay 28 Temmuz saat 18.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.
İşten eve gelen Çiğdem Kaya, kardeşi Umut Kaya’yı salonda hareketsiz halde buldu.
Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekipleri şüpheli ölüm olarak değerlendirdi.
2 AY ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ
Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.‘den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi.
Yapılan incelemede Umut Kaya’ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya’nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor
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