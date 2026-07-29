Evinde ölü bulundu, cep telefonundan not çıktı

Çiğdem K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Umut Kaya’nın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

Yapılan incelemede Umut Kaya’ya ait cep telefonunda bir de not bulundu. Polis ekipleri tarafından el konulan telefon incelemeye alındı.

Polis ekiplerine bilgi veren Çiğdem K.'nin, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.‘den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi.

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