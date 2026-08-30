Şişli'de motosiklet park kavgası. Yumruk atan araç sahibini bıçakladı

Olay, dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Mevlütcan S., olaydan önceki gün motosikletini marketin önüne park ederek evine gitti. Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indireceği alanı kapatam motosiklet sahibine haber vermeden aracı başka bir alana çekti.

MOTOSİKLETİ İZİNSİZ ÇEKİNCE KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini yerinde göremeyince Aslan B.'ye aracı neden izinsiz çektiğini sordu.

Market çalışanının mal indirmek için motosikletinin yerini değiştirdiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlütcan S., market çalışanı Aslan B.'nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine iş yerine giren Aslan B., aldığı bıçakla dışarı çıktı.

Market çalışanı, araç sahibi Mevlütcan S.'yi bacağından bıçakladı.

YUMRUKLANDI, ARAÇ SAHİBİNİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu.

Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.’nin poliste 1, Aslan B.’nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.