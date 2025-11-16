Arkadaşları kavga etti; çevredekiler tezahüratta bulundu
16.11.2025 16:12
DHA
Sultangazi’de 2 kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine tezahüratta bulundu.
İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi bilinmeyen tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.
YASAL UYARI
SULTANGAZI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SULTANGAZI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.