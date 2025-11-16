Arkadaşları kavga etti; çevredekiler tezahüratta bulundu

İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi bilinmeyen tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.