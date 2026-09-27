Kuaförde makyaj ve bakım yaptırıp parasını ödemeden kaçtı
27.09.2026 13:20
Kadının kuaförden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de iddiaya göre kuaförde 3 bin 500 liralık makyaj ve bakım yaptıran bir kadın, "Eşimden türbanımı alıp geleceğim" diyerek ücreti ödemeden kaçtı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi.
Makyaj öncesinde kaş ve yüz işlemleri de yaptıran kadın, en iyi ürünlerin kullanılmasını istediğini belirterek, işlemlerin ücretini ödeyeceğini söyledi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadın, eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kuaförden çıktı. Geri dönmeyen kadının 3 bin 500 liralık işlemlerin ücretini ödemediği öne sürüldü.
Görüntülerde kadının kuaförde sıra beklediği dakikaların yanı sıra, işlemleri yaptırdıktan sonra kapüşonunu kapatarak iş yerinden çıktığı anlar da yer alıyor.
"PARASI NEYSE VERECEĞİM" DEDİ
Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "Akşam saat 18.00 - 19.00 civarıonda buraya gelerek profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Biz de işleme aldık. Ondan önce de kaşını ve yüzünü aldık. İşlem sırasında, 'Siz herşeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim' dedi. İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi.
“BENİM 40 DAKİKAMI ABLAMIN 1,5 SAATİNİ ALDI”
Kabiloğlu, "3 bin 500 liralık işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı, ablamın da 1,5 saatini aldı. Sinirliyim, ne yapacağımı şaşırdım. İsmetpaşa’ya geldiğimizden beri başımıza gelen ikinci olay bu. 3 yıldır buradayız. Daha önce Sultançiftliği Mahallesi'nde böyle birşey yaşamamıştık" diye konuştu.
YASAL UYARI
SULTANGAZI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SULTANGAZI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.