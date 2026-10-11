Otomobilini park etmek istedi. Yön tarifi yapan eşinin ölümüne neden oldu
11.10.2026 10:11
Sürücü gözaltına alındı.
Sultangazi'de otomobilini park etmeye çalışan sürücü, kendisine yön tarifi yapan dini nikahlı eşine çarptı. Aracın altında kalan 72 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehrınoz Boboeva (45), kullandığı araçla kaldırıma çıkmak için manevra yapmaya başladı.
Bu sırada dini nikahlı eşi Hayrettin Şen (72), kaldırıma nasıl çıkması gerektiğini tarif etmek üzere araçtan indi.
GAZA FAZLA BASINCA EŞİNİ EZDİ
Sürücü Boboeva'nın kaldırıma çıkmak istediği sırada gaza fazla basması sonucu kontrolünün kaybettiği pikap, önünde bulunan eşi Şen'e çarptı. Aracın altında kalan Şen ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Mehrınoz Boboeva ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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