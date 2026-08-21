Sultangazi'de bir gecede 8-10 araç soyuldu

Sultangazi'de gece saatlerinde park halindeki otomobillere giren şüpheliler, araçların camlarını kırarak multimedya ekranı ve gösterge panellerini çaldı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sürücüler hırsızlığı fark etti.

Araçlardan birinin sahibi Yusuf Can Tural, otomobilinin sağ ön camının kırıldığını, direksiyonunun zorlanarak yamultulduğunu ve multimedya ekranıyla gösterge panelinin çalındığını gördü.

“200 BİN TL’YE YAKIN ZARARIMIZ VAR”

Yusuf Can Tural, "Akşam aracımızı park ettikten sonra aradılar bizi. 'Aracınızın camı kırık, gelin bakın' dediler. Aracın sağ ön camını kırıp içeriye girmişler; multimedya ekranını ve direksiyonu yamultup göstergeyi almışlar. Aracın çoğu yerine zarar vermişler. 200 bin TL’ye yakın zararımız var. Sadece bizim araç değil, çoğu aracı soymuşlar. Soya soya Bağcılar’a kadar gitmişler. Arkadaşlarımızın araçları da soyulmuş. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 8-10 araç var bu şekilde. Bir gecede çok sayıda araç soyulmuş" dedi.

Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.