Sultangazi'de kolonlardan ses gelen 2 bina tahliye edildi
18.09.2026 08:40
Tahliye edilen binalar ekipler tarafından mühürlendi.
İstanbul Sultangazi'de kolonlarından çatlama sesleri geldiği belirtilen 5'er katlı ve 10 daireli 2 bina tahliye edildi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’taki 5'er katlı birbirine bitişik 2 apartmanda meydana geldi.
Binanın kolonlarından sesler geldiğini fark eden vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi ardından binayı tahliye etti.
Olay yerine gelen ekipler, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde binaların duvarlarında çatlamalar meydana geldiği tespit edildi.
Ekipler binaları mühürlerken, çevresine emniyet şeridi çekti.
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