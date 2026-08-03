Sultangazi'de yola beton döken mikser trafikten men edildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki beton mikseri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yola beton döktü. Trafikte kısa süreli aksaklığa neden olan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Sürücü hakkında işlem yapılırken beton mikseri trafikten men edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede durduktan sonra yola beton dökmeye başladı. Yola yayılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Görüntüler üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ile zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı.

Beton mikseri ise trafikten men edilirek yediemin otoparkına çekildi. Yola dökülen beton ise ekipler tarafından temizlendi.