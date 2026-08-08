Temel kazısı sırasında korkutan olay. Ekipler harekete geçti, bina boşaltıldı

İstanbul Sultangazi 'de temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki binada hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla tahliye edilen bina , belediye ekiplerince mühürlendi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen temel kazısı sırasında yan taraftaki binanın zarar görmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bina güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, çevresi de güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Bina sakinlerinden biri, gece saatlerinde sesler duyduklarını ve panikle dışarı çıktıklarını belirterek, "Yan taraftan hafriyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık. 6 aile yaşıyor binada. Şu anda hepsi dışarıda, içeride kalan yok. Bina mühürlendi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.