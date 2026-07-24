Takipteki araçlara operasyon, 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi
24.07.2026 10:40
Şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla'da Narkotik birimleri, daha önce takibe aldıkları 2 araçta 27 kilogram uıyuşturucu yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla ve Ataşehir'de takibe alınan iki araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram 'Skunk' ve 6 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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