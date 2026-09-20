Ümraniye'de servis minibüsü ile İSTAÇ kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
20.09.2026 08:52
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İstanbul Ümraniye'de servis minibüsü ile İSTAÇ'a ait atık kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yoldaki trafik lambası devrildi ve yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı ile Nato Yolu Caddesi kesişiminde saat 05.45 sıralarında meydana geldi.
NATO Yolu Caddesi üzerinden gelen M.D. yönetimindeki 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyreden K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İSTAÇ atık kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.
Kaza nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ÜMRANIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÜMRANIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.