Ümraniye'de servis minibüsü ile İSTAÇ kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de servis minibüsü ile İSTAÇ'a ait atık kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yoldaki trafik lambası devrildi ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

NATO Yolu Caddesi üzerinden gelen M.D. yönetimindeki 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyreden K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İSTAÇ atık kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

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