Üsküdar'da trafik kazası : 1'i ağır 2 yaralı
15.11.2025 08:25
İHA
Üsküdar’da bir otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Olay Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesinde meydana geldi. Beykoz istikametine seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.
Olay yerine itfaiye , İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan iki kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin vücudundu kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri araçta alkol şişeleri bulurken, sürücü Fatih Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
