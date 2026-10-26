İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu. 100 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul ve Kocaeli 'deki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 100 kilo 583 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.