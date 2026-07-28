İstanbul'da 115,5 kilo uyuşturucu hammaddesiyle yakalandılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'nda bir adres ile bir araca operasyon düzenledi.

Dün gece ve bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheliye ait araç ve adreste yapılan aramalarda toplam 115 kilo 500 gram uyuşturucu hammaddesi ile 5 uyuşturucu üretim makinesi ele geçirildi.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 11,5 ton uyuşturucu üretilebileceğini belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal etme" suçundan adliyeye sevk edildi.