100 binlerce kişinin GBT'sine bakıldı. İstanbul'da yüzlerce kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, kentte Huzur İstanbul uygulaması gerçekleştirdi.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 195 noktada bin 130 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirilirken uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde bin 15 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

BİNLERCE KİŞİYE GBT SORGU YAPILDI

Uygulama kapsamında 317 bin 188 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 351 şüphelinin de bulunduğu toplam 726 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 24 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 141 fişek, 797 gram uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 765 lira, 105 euro ve 5 dolar ele geçirildi.

Ekiplerce 507 umuma açık iş yeri denetlendi.

2 MİLYON LİRAYI AŞKIN TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 856 araç ile 2 bin 8 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 520 araç ve motosiklet ile 39 sürücüye işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, sürücülere 2 milyon 244 bin 551 lira idari para cezası uygulandı.