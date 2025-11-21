15 farklı ATM'den 199 bin 760 TL çalındı
21.11.2025 13:00
İHA
İstanbul'da bir bankaya ait 15 farklı ATM'den tornavida kullanarak 199 bin 760 TL çalan kişi yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, 21 Nisan-18 Kasım tarihi aralığında ATM'lerden para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda aynı bankaya ait 15 farklı ATM'den toplam 199 bin 706 TL çalındığı belirlendi. Maske ve motosiklet kaskıyla kamufle olan kişinin, tornavida gibi aletlerde 38 defa ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çalındığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 9 suç kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. T.K. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
