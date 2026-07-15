İstanbul'da düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü nedeniyle sabah araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yeniden trafiğe açıldı.

Sabah saatlerinde Zincirlikuyu'dan başlayan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü nedeniyle sabah araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

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