2022'den beri aranıyordu. 60 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

1998 yılında işlediği suçtan dolayı yargılanan D.T 60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu. 18 Mart 1998 tarihinde D.T., F.M. ve A.A., Samandıra’da bir araya gelerek Karabük’e gitmek amacıyla bir taksi gasp etti. Sarıgazi’deki taksi durağından bindikleri taksiyi gasp eden şahıslar, şoför R.G.’yi boğarak öldürürken, Pendik’te araçtan attı. Olayın ardından yakalanıp yargılanan D.T., 25 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra cezaevinden çıkan D.T.; 2016 yılında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl ceza aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmları 2022 yılından bu yana sürüyordu. Araştırmalar kapsamında D.T.'nin saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1998 yılında işlediği cinayet ve gasp suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. Sancaktepe’de yakalandı. Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.