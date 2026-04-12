25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Başakşehir'de yakalandı
12.04.2026 10:56
Firari hükümlü, Ocak 2021'den beri aranıyordu. (Foto: Arşiv)
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 2 aranması ile 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İstanbul'da polis ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 2013'te İstanbul'da meydana gelen "kasten öldürme" konusuna ilişkin 2 UYAP aranması ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ocak 2021'den beri aranan M.E.T.'yi Başakşehir'de yakaladı.
Hükümlü, adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
