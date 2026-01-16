9 yaşındaki Emir Asaf milyonda 3 görülen hastalığa yakalandı

Çakmak, "juvenil dermatomiyozit"in tedavisinde erken tanının önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hastaya tanı koyar koymaz etkin dozda bağışıklık sistemini düzenleyici ve baskılayan ilaçlar verdik. Çocuk fizyoterapistleri ile işbirliği yaparak kas gücünü korumaya ve geliştirmeye yönelik ev egzersiz programı düzenledik. Bu süreç zarfında hastamız düzenli takiplerine geldi. Şu an sağlıklı bir akranından farklı bir kas gücü yok. Sosyal hayatına akranlarıyla, okul hayatına ve her türlü fiziksel aktivitelerine devam etmekte."

Emir Asaf'ın annesi Vacide İlhan da oğlunun okula başladığında bacak ağrılarının olduğunu, halsizlik yaşadığını ve kalem tutamama noktasına geldiğini belirtti.

Bunun üzerine oğlunu hemen hastaneye getirdiğini anlatan İlhan, "Bir yıldır tedavi altında çocuğum. Şimdi yürüyebiliyor, oynayabiliyor, bisiklete binebiliyor. Sağlık durumu şu anda çok iyi. Önceden okul merdivenlerini çıkamıyordu, destek vererek çıkıp inebiliyor" dedi.