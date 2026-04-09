Anadolu Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi

İstanbul istikametinde seyreden O.Ö.'nün kullandığı TIR, Bolu Dağı Tüneli 3. viyadük üzerinde Ç.E.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan TIR'ın dorsesinden kaçmak isteyen iki otomobil ile bir hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kaza nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşım bir süre sonra tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.