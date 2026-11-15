Araçta 3 gün hedefini bekledi, silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandı

Kağıthane'de şüphe üzerine kontrol edilen panelvanın çift plakalı olduğu belirlendi. Suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelinin, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Ekipler şüphelinin mahalledeki 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin, takip ettikleri 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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