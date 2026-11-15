Araçta 3 gün hedefini bekledi, silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandı
15.11.2026 10:54
Ekipler şüphelinin mahalledeki 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
Kağıthane'de şüphe üzerine kontrol edilen panelvanın çift plakalı olduğu belirlendi. Suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelinin, 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
Polis ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri panelvan tipi aracın ikiz plakalı olduğunu belirledi. Bunun üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 3 gün boyunca diğer araca yakında bulunan cipten çıkmadığını belirledi. Yakalanan şüphelinin yemek siparişlerini araca verdiği belirlenirken, cipte ruhsatsız tabanca, benzin bidonu, ikiz plakalar ele geçirildi.
Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin, takip ettikleri 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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