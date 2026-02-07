Arnavutköy'de gecekondu yangını. 20 dakika ile canını kurtardı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Sinan Paşa Sokak üzerinde meydana geldi.

Yaşlı bir kişinin tek başına yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

20 DAKİKA İLE CANINI KURTARDI

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı, yaşlı adamın yangından yaklaşık 20 dakika önce evden çıktığı ve dışarıdayken evinin yandığını öğrendiği belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.