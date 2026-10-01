Arnavutköy'de hafriyat kamyonu refüje devrildi. Sürücü yaralandı
01.10.2026 11:25
Yola saçılan beton parçaları nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrilerek refüjdeki iki bariyer arasında sıkıştı. Sürücünün yaralandığı kazada, yola saçılan beton parçaları iki araca zarar verdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförü Kadir Tekin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KRD 366 plakalı hafriyat kamyonu devrilerek refüjdeki iki bariyer arasında sıkıştı.
Kamyondaki hafriyat yola ve karşı şeride döküldü. Bu sırada karşı yönden gelen 2 araç hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Kadir Tekin, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hafriyatın yola saçılması nedeniyle Habipler istikameti bir süre trafiğe kapandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nin her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.
Vinçlerle hafriyat kamyonunun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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