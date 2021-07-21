Arnavutköy'de kesilen kurbanların kanı Sazlıdere Barajı'na aktı

İstanbul Haberleri 21.07.2021 - 11:21
Arnavutköy'de kesilen kurbanların kanları Sazlıdere Barajı'na akıttı.
Baraja karışan bir derenin suları kızıla boyandı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçak kesim alanlarında kurban kesimi yapan vatandaşlar, kesilen kurbanların kanlarını Sazlıdere Barajı'na akıttı.
Dereden Sazlıdere Barajı'na oluk oluk akan kanı gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İstanbul Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.