Arnavutköy’de köprü üzerindeki panoda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Arnavutköy'de bir yavru kedi köprü üzerindeki reklam panosuyla duvar arasına düşerek mahsur kaldı. Kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Olay Merkez Mahallesi’nde 23 Nisan Caddesi’ndeki bir köprüde meydana geldi. Çevredekiler köprünün üzerinde bulunan reklam panosunun bulunduğu bölüme bir kedinin düştüğünü fark etti.

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