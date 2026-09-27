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Arnavutköy’de köprü üzerindeki panoda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

27.09.2026 10:44

Arnavutköy’de köprü üzerindeki panoda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
DHA

Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
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Arnavutköy'de bir yavru kedi köprü üzerindeki reklam panosuyla duvar arasına düşerek mahsur kaldı. Kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Olay Merkez Mahallesi’nde 23 Nisan Caddesi’ndeki bir köprüde meydana geldi. Çevredekiler köprünün üzerinde bulunan reklam panosunun bulunduğu bölüme bir kedinin düştüğünü fark etti. 

 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köprüdeki reklam panosunda mahsur kalan kedinin yerini belirledi.

 

Bir itfaiye eri halatla kedinin mahsur kaldığı yere indi.

İtfaiye eri mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri yukarıdan kendisine iletilen fileye kediyi yerleştirdikten sonra köprünün üzerine çıktı. 

 

Kedinin kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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