Arnavutköy'de otobüs durağının camını kıran şüpheli yakalandı
28.09.2026 14:46
Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.
Arnavutköy’de annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelenerek kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kıran ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi.
İddiaya göre eline kaldırım taşı alan kadın, İETT otobüs durağının camına taşı fırlatarak camı kırdı. Yaşananların ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
DEVRİYE EKİPLERİ YAKALADI
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen Buse Nur Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Buse Nur Y.’nin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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