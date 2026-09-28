Arnavutköy'de otobüs durağının camını kıran şüpheli yakalandı

Arnavutköy’de annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelenerek kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kıran ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen Buse Nur Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre eline kaldırım taşı alan kadın, İETT otobüs durağının camına taşı fırlatarak camı kırdı. Yaşananların ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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