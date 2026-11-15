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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

15.11.2026 14:06

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
DHA

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yurt Haber Merkezi
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İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı–Hadımköy yolunda saat 01.00 sıralarında seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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