Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı–Hadımköy yolunda saat 01.00 sıralarında seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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