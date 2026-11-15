Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
15.11.2026 14:06
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı–Hadımköy yolunda saat 01.00 sıralarında seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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