Arvanutköy'de devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı: 2 yaralı

Kaza , bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet H.G. yönetimindeki kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi.

DEVRİLEN KAMYONA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hakim T. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yola devrilen kamyona çarptı. Kazada iki aracın şoförü de yaralandı.

Hafriyat kamyonunun şoförü Hakim T.'nin hafif yaralandığı öğrenilirken, Mehmet H.G. araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı şoförlerin yardımına koşarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yararlılar ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoförler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AĞABEYİNİN DURUMUNU KÖTÜ ZANNEDİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kamyon şoförünün kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kardeşe, ağabeyinin ambulans içerisinde olduğu gösterildi. Polis ekiplerinin ambulansın kapısını açmasının ardından ağabeyini gören kardeşi sakinleşti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Arnavutköy’den Habipler yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen araçların yolun bir bölümünü kapatması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.