Ataşehir'de ecza deposuna silahlı saldırı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çamlık Sokak’ta meydana geldi.

Ziya Talha İlaç Sanayi’ye ait ecza deposuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

İddiaya göre saldırının, taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparak olayla ilgili delil topladı.

Saldırının kesin nedeninin, polis ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.