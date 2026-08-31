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Ataşehir'de ecza deposuna silahlı saldırı

31.08.2026 14:31

Ataşehir'de ecza deposuna silahlı saldırı
IHA

Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Ataşehir'de ecza deposu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çamlık Sokak’ta meydana geldi. 

 

Ziya Talha İlaç Sanayi’ye ait ecza deposuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

 

İddiaya göre saldırının, taraflar arasındaki alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaparak olayla ilgili delil topladı.

 

Saldırının kesin nedeninin, polis ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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