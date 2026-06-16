Atıkları boş araziye döküp yakan şoföre 50 bin lira ceza

Yeşilkent Mahallesi’nde kamyonetinin kasasını atık malzemelerle dolduran S.G. isimli şüpheli, aracıyla Tahtakale Mahallesi’ndeki boş araziye gitti.

Bir bölümü köpük ve sünger gibi malzemelerden oluşan atıkları araziye döken S.G., daha sonra bunları ateşe verdi.

Çıkan yoğun dumandan rahatsız olan mahalleli durumu Avcılar Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, aracın plakası ile sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.

S.G.'ye Kabahatler Kanunu uyarınca 50 bin lira ceza yazıldı.