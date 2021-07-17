Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Haberleri 17.07.2021 - 10:47
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Avcılar açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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